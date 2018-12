Mercato - Le FC Barcelone sur le point de boucler le prêt de Jeison Murillo (Valence) pour cet hiver ?

D'après RAC-1, les Blaugrana auraient obtenu l'accord pour la venue du défenseur central colombien sous la forme d'un prêt, afin d'étoffer leur banc.

Avec les nombreux pépins physiques de Thomas Vermaelen et la rechute de Samuel Umtiti, le FC Barcelone a pour priorité absolue de recruter un défenseur central lors du prochain mercato hivernal. Un objectif en passe d'être atteint puisque selon RAC-1, les dirigeants des Blaugrana auraient obtenu un accord avec Valence pour le prêt de Jeison Murillo.

Le Colombien âgé de 26 ans ne joue plus du tout cette saison avec le club éliminé en Ligue des champions (seulement trois apparitions) et cherche à rebondir dans les jours à venir. S'il n'aurait qu'un second rôle au Barça, afin de faire souffler Gerard Piqué et Clément Lenglet, le joueur passé par l'Inter Milan aurait tout de même donné son accord pour rejoindre l'actuel leader de la Liga.

Avantage supplémentaire pour le club catalan, Jeison Murillo possède un double passeport espagnol, ce qui ne prendra pas de place en qualité de joueur extra-communautaire, si jamais le Barça se décidait à recruter un autre élément cet hiver.