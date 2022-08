Mercato : Le FC Barcelone laissera partir Aubameyang si Chelsea paie 25 millions

L'attaquant gabonais est sur la rampe de sortie et s'est déjà mis d'accord avec Chelsea.

Pierre-Emerick Aubameyang est sur la rampe de sortie. Et il est de plus en plus proche de quitter le Barça pour devenir un nouveau joueur de Chelsea. Les sources consultées par GOAL estiment que l'accord avec le club londonien est très proche, que la base d'un accord personnel entre les Blues et l'attaquant est déjà en place et qu'un contrat de trois saisons pourrait même avoir déjà été convenu, deux saisons fixes plus une optionnelle.

En tout état de cause, l'accord définitif avec le FC Barcelone est toujours en suspens. GOAL peut assurer que le montant demandé par le Barça à Chelsea est de 25 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant. Logiquement, les négociations et les pourparlers sont toujours en cours, mais l'opération est vraiment "chaude" et est entrée dans sa dernière ligne droite.

Auba' attend des nouvelles et veut résoudre son avenir rapidement

Après avoir été victime d'un cambriolage à son domicile de Castelldefells, ce qui a constitué une énorme frayeur pour Aubameyang et sa famille, le joueur est toujours hébergé dans un hôtel à Barcelone, où il attend des nouvelles pour régler son avenir au plus vite. Le joueur souhaite retrouver Thomas Tuchel à Chelsea et espère que les deux clubs trouveront bientôt un accord vraiment proche.

Barcelone et Manchester United discutent d’un échange

Pour Chelsea, il s'agit d'une signature stratégique. Pour le Barça, son départ est la clé pour ajuster sa marge au niveau du fair-play de la Liga et pouvoir continuer à essayer de signer de nouveaux joueurs et de les enregistrer en championnat. Le Barça est convaincu que le départ d'"Auba", couplé à la possibilité du départ de Miralem Pjanic, pourrait déclencher l'arrivée de nouveaux joueurs avant la fermeture du mercato.

Marcos Alonso, le Barça considère que c'est "fait"

En parallèle et dans une opération distincte, le FC Barcelone est convaincu à 100% que Marcos Alonso sera un nouveau joueur blugrana. En fait, les sources barcelonaises consultées par GOAL préviennent que le transfert officiel est une question d'heures et qu'il ne manque que quelques détails pour conclure l'accord entre les clubs.

FC Barcelone : Xavi déjà conquis par Robert Lewandowski

En principe, le Barça pense qu'il pourrait conclure l'affaire avec Chelsea à un chiffre d'environ 7 millions d'euros, un peu moins que ce que demande Chelsea, qui réclame environ 10 millions d'euros. En tout cas, le Barça est absolument certain qu'Alonso jouera au Camp Nou à partir du 1er septembre, date de clôture du marché.