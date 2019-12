Mercato - Le départ de Sané au Bayern semble inévitable

Mécontent de ne plus être toujours titulaire dans les matches importants avant sa grave blessure, Leroy Sané semble proche de rejoindre la Bundesliga.

L'avenir de Leroy Sané à semble de plus en plus incertain, alors qu'il est éloigné des terrains depuis le début de la saison après une rupture des ligaments croisés.

L'ailier allemand est une piste de longue date pour le , les champions d' étant à la recherche d'options offensives supplémentaires. Certains chez les Citizens commencent à penser que son transfert devient presque inévitable en 2020, alors que Sané n'a plus que 18 mois de contrat dans le nord de l' .

Pep Guardiola n'a eu de cesse de répéter qu'il espérait voir son joueur de 23 ans rester au club, tout en affirmant qu'il ne retiendrait pas un joueur contre son gré. Le Bayern avait déjà amorcé le dossier Sané pendant l'été, le désormais ex-entraîneur Niko Kovac et Uli Hoeness affirmant publiquement être confiants sur sa venue.

Mais c'était malheureusement avant que l'ancien joueur de Shalke 04 ne soit victime d'une rupture des ligaments croisés lors du Community Shield contre début août.

Sané a été opéré en Autriche par le Dr Christian Fink, qui travaille également avec l'équipe nationale d'Allemagne et a connu certains joueurs du Bayern comme Corentin Tolisso ou Lucas Hernandez.

En général, City envoie tous ses joueurs chez le Dr Ramon Cugat, spécialiste basé à Barcelone, qui a supervisé les traitements de Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne et Oleksandr Zinchenko pendant le séjour de Guardiola au club.

Le prix de Sané pourrait baisser au fur et à mesure de l'approche de la fin de son contrat. Lui et le Bayern doivent décider s'ils veulent réaliser le transfert rapidement ou attendre jusqu'à l'été prochain. Les Bavarois, qui pointent à sept points de Leipzig en championnat, pourraient être tentés de le recruter dès cet hiver pour s'offrir un renfort de poids dans leur quête d'un huitième sacre consécutif.

Sané était vu comme le remplaçant parfait de Ribéry et Robben, qui ont quitté le club l'été dernier. Un trio offensif avec Lewandwski et Gnabry pourrait être l'un des plus effrayants d'Europe et placer le club parmi les favoris pour la victoire en .

Cela pourrait aussi donner davantage d'espoir à Sané de disputer l'Euro avec la Mannschaft. Le sélectionneur Joachim Low, qui ne l'avait pas pris en , a déclaré que son arrivée serait une bonne nouvelle pour le championnat allemand.

"Quand un joueur comme Sané retourne en , c'est très profitable pour tout le monde, a-t-il déclaré à Bild. Il a beaucoup de particularités, son propre style de jeu. Il serait une attraction pour la . Sane maintiendrait l'attrait de la Bundesliga."

Le joueur n'est pas encore prêt à reprendre la compétition alors qu'il vient juste de commencer à travailler sur le terrain, ce qui pourrait une nouvelle fois repousser le transfert. Une absence qui a pesé sur les Skyblues, qui comptent 14 points de retards sur Liverpool alors que Guardiola dispose de moins d'options pour faire tourner devant.

Sané a terminé la saison dernière frustré d'être régulièrement laissé sur le banc lors des matches décisifs, au point de n'être aligné d'entrée qu'à cinq reprises en championnat après février.

Son rétablissement est pris au sérieux, mais on espère qu'il pourra disputer le huitième de finale de la Ligue des champions contre le en février prochain, s'il reste à City. Toutefois, Guardiola ne peut garantir qu'il ne partira pas lorsque la fenêtre de transfert s'ouvrira. "Tout peut arriver", a déclaré le Catalan lorsqu'on lui a demandé s'il était possible de le voir déménager en janvier.