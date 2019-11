Mercato - Le Borussia Dortmund a fixé un prix XXL pour Jadon Sancho !

Selon les informations de Bild, le transfert de Jadon Sancho devrait rapporter bien plus de 100 M€ au Borussia Dortmund.

Plus les mois passent, plus la nouvelle cesse d’en être une du côté de Dortmund : la pépite Jadon Sancho (19 ans) ne fera pas de vieux os au Borussia, et tout le monde s’accorde pour le dire aujourd’hui.

Le Daily Mail a eu de l’avance sur tout le monde en début de semaine, en annonçant que l’international anglais avais demandé à partir, et le tabloïd allemand Bild a confirmé l’information dans la foulée : Sancho veut quitter la , et le Borussia ne s’y opposera pas !

Plus-value de 130 M€ en perspective ?

Dortmund dira donc oui à un transfert, mais pas à n’importe quelles conditions. Car la formation allemande compte bien profiter des innombrables intérêts ( , , et le notamment, ndlr) pour faire monter les enchères et encaisser le pactole !

D’après Bild, les dirigeants du Borussia attendent ainsi la coquette somme de… 140 millions d’euros afin de laisser filer Sancho ! Soit une plus-value d’environ 130 M€ en perspective pour un joueur arraché à 8 M€ à Manchester City en 2017. C’est ce qu’on appelle un pari gagnant, non ?