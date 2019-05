Mercato - Le Benfica Lisbonne en pôle pour Arjen Robben ?

Alors que le joueur de 35 ans s'apprête à quitter le Bayern Munich cet été, le Benfica Lisbonne serait intéressé pour l'accueillir dans ses rangs.

Arrivé au il y a tout juste 10 ans en provenance du , Arjen Robben s'est élevé au rang de légende du club bavarois durant toutes ces années passées sous la tunique rouge et blanche. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2013, et en route pour un 9ème titre de Champion d' , le Néerlandais a longtemps porté les siens vers le succès. Sauf qu'à 35 ans et après de nombreuses blessures, celui qui est en fin de contrat en juin prochain n'a disputé que 10 petites rencontres de cette saison, poussant le natif de Bedum à partir à la recherche d'un nouveau challenge.

"Je n'ai pas encore pris de décision, a assuré le vice-champion du monde 2010. Je suis très reconnaissant à de nombreux clubs de m'avoir contacté et qui m'ont manifesté leur intérêt. Mais je voulais tout d'abord retrouver la forme. J'aime le football et j'aimerais continuer à jouer mais je ne veux pas revivre les cinq derniers mois que j'ai connu. Tout est possible", avait déclaré l'homme à la patte gauche dévastatrice sur le sujet, samedi dernier.

, mais aussi le , l' et le FC Groningue

Ce mercredi, le magazine allemand Sport Bild a toutefois révélé qu'une piste se dégagerait quant à l'avenir d'Arjen Robben. Libre de tout contrat à l'issue de la saison, ce dernier pourrait rejoindre l'actuel leader du Championnat portugais, Benfica. Un club qui serait intéressé par les services de l'ailier droit, contre qui il avait justement inscrit un doublé le 27 novembre dernier en phase de poule de Ligue des Champions (5-1, ses seules réalisations dans la compétition cette saison.

Néanmoins, le club de Lisbonne devra se montrer particulièrement généreux pour attirer le joueur de 35 ans, puisque le Benfica ne serait pas seul sur le dossier, les clubs hollandais du PSV Eindhoven et du FC Groningue, dans lesquels Robben a déjà évolué plus jeune, ainsi que l'Ajax Amsterdam - qui disputera sa demi-finale retour de Ligue des Champions ce mercredi soir - seraient également sur les rangs.