Mercato : le Bayern songerait aussi à Trippier

Kieran Trippier, le défenseur international anglais de Tottenham, serait dans le viseur du Bayern Munich cet été.

Lucas Hernandez, Benjamin Pavard... Le a entamé une profonde refonte de secteur défensif. Mais le club champion d' ne souhaiterait pas s'arrêter là.

Selon les informations de Sky Sport, le club bavarois songerait également à s'attacher les services de l'international anglais Kieran Trippier.

Trippier, 28 ans, a pris une autre dimension depuis un an grâce à ses performances remarquées en lors de la , où sa qualité de pied lui avait permis de se distinguer sur ses coups francs ou ses centres dans l'épopée des Three Lions, demi-finalistes du tournoi.



Des qualités et une progression qui n'ont pas laissé la direction du Bayern insensible.

Trippier, troisième de et demi-finaliste de , a vécu une saison palpitante avec . Le club londonien serait disposé à le laisser partir pour une offre de 25 millions d'euros mais les enchères pourraient monter puisque le Bayern n'est pas seul sur les rangs. ou encore l'Atlético de Madrid sont d'autres destinations citées dans la presse pour l'avenir du défenseur anglais.