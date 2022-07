Mercato : Le Bayern ne compte pas recruter Ronaldo pour remplacer Lewandowski

Les Bavarois s'apprêtent à laisser partir Robert Lewandowski, mais il n'est pas question de faire venir le quintuple Ballon d'Or.

Le Bayern Munich s'apprête à se séparer de Robert Lewandowski, après avoir trouvé un accord avec le FC Barcelone, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est sur le point de faire une offre pour Cristiano Ronaldo.

Le Bayern Munich cherchera-t-il à recruter Cristiano Ronaldo ?

L'attaquant emblématique de Manchester United a été évoqué comme un successeur possible d'une autre superstar mondiale à l'Allianz Arena.

On dit que Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, veut quitter Old Trafford pour jouer la Ligue des champions et se battre pour les grands honneurs en 2022-23, mais les détenteurs du titre de Bundesliga tiennent à souligner que le Portugais ne figure pas sur leur liste de souhaits.

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a confié à Sport1 les rumeurs qui continuent de faire rage en Bavière : "J'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, ses succès et sa carrière.

"Mais encore une fois, ce n'était pas et ce n'est pas un problème pour nous."

Pourquoi le Bayern est-il prêt à renoncer à Ronaldo ?

Les géants allemands sont sur le point de se retrouver sans le prolifique Lewandowski, qui a passé huit années mémorables en Bavière.

Il a remporté une couronne nationale à chacune de ses campagnes avec le Bayern, tout en les aidant à remporter la Ligue des champions en 2019-20.

L'article continue ci-dessous

Il a inscrit 344 buts pour le club en 375 apparitions, Ronaldo et Lionel Messi étant les seuls hommes à pouvoir prétendre s'approcher de ce genre de rendement.

L'opportunité d'acquérir Ronaldo existe, mais le Bayern est satisfait de son sort. Ils ont fait venir Sadio Mané de Liverpool cet été, tandis que Serge Gnabry est sur le point de signer un nouveau contrat.

Le Bayern a également des joueurs comme Leroy Sané, Kingsley Coman et Thomas Müller dans ses rangs, ce qui laisse penser qu'il ne manquera pas de puissance de feu si un autre numéro 9 n'est pas recherché avant la prochaine date limite des transferts.