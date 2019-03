Mercato - Le Bayern Munich vise Federico Chiesa (Fiorentina) pour rajeunir ses ailes

Avec les départs annoncés de Franck Ribéry et d'Arjen Robben, les dirigeants bavarois veulent apporter du sang neuf à leur secteur offensif.

Ce n'est un secret pour personne, le va bien bouleverser son effectif cet été avec le marché des transferts qui arrive dans un peu plus de deux mois. Les dirigeants du club baavrois veulent rajeunir leur équipe, notamment dans le secteur offensif.

Les deux ailiers très expérimentés Franck Ribéry et Arjen Robben vont ainsi faire leurs valises vers de nouveaux horizons et le champion en titre de la souhaite des éléments jeunes et capables de les remplacer dès maintenant. Dans cette perspective, Federico Chiesa correspond bien au profil recherché.

Selon Tuttosport, l'international italien de la serait l'une des pistes privilégiées du Bayern Munich pour le prochain mercato estival. La Fiorentina, cependant, pour le laisser partir, demande au moins 70 millions d'euros, un chiffre qui pourrait augmenter considérablement si plusieurs clubs déclenchaient les enchères.



C'est le scénario vers lequel on se dirige. En , Chiesa possède une belle côte de popularité. Les plus gros clubs de le veulent : la , l'AS Rome, et les deux clubs de Milan. La concurrence s'annonce rude pour le Bayern.