Mercato - Le Bayern Munich invité surprise pour Erling Haaland ?

Le champion d'Allemagne en titre aurait changé son fusil d'épaule et pourrait s'inviter dans le dossier Erling Haaland.

Actuellement en vacances après une magnifique saison sous les couleurs du Borussia Dortmund ponctuée par une victoire en Coupe d'Allemagne et une qualification pour la prochaine Ligue des champions, Erling Haaland voit son nom sortir avec insistance dans la presse européenne. Il faut dire que l'attaquant norvégien est devenu une véritable attraction en moins d'un an et demi au plus haut niveau dans le football allemand.

L'ancien attaquant du RB Salzbourg empile les buts depuis son arrivée dans la Ruhr et est devenu l'un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts, au même titre que Kylian Mbappé. Son nom est lié avec insistance à plusieurs grands clubs européens dont Chelsea, qui en aurait fait sa priorité, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City qui songerait à lui pour remplacer Sergio Agüero, et Manchester United.

Mais un autre prétendant pourrait s'immiscer dans ce dossier. Un prétendant assez inattendu. En effet, selon les informations de Sport Bild, le Bayern Munich serait très attentif à la situation d'Erling Haaland. Habitué à aller piocher ses concurrents en Allemagne, le dernier vainqueur de la Bundesliga pourrait donc récidiver dans le futur. Après tout, le Bayern Munich avait déjà recruté Mario Götze au BVB, puis Robert Lewandowski en profitant du fait que le Polonais soit en fin de contrat avec Dortmund.

Lewandowski sur le départ ?

Alors que le Bayern Munich avait affirmé il y a peu ne pas être sur le dossier Erling Haaland, le vainqueur de la Ligue des champions 2020 aurait donc changé d'avis. La raison, les Bavarois veulent préparer l'après Robert Lewandowski et craignent un départ de leur buteur polonais cet été. Pini Zahavi, agent de Robert Lewandowski, et le joueur lui-même seraient en discussions très avancées avec Chelsea d'après Sport Bild. Et si ce n'est pas cet été, le Bayern a peur de perdre son attaquant à l'été 2022.

Gouverner, c'est prévoir. Et pour ça, le Bayern Munich a décidé de se lancer dans le recrutement de l'attaquant scandinave en cas de départ du meilleur buteur de la Bundesliga sur une saison. Comme Lewandowski, Haaland est sur la short-list de Chelsea, mais le BVB refuse de négocier pour le moment. Le Borussia Dortmund l'a clamé haut et fort à plusieurs reprises, il n'a pas besoin d'argent et ne cèdera qu'en cas d'énorme offre.

De son côté, Mino Raiola n'a pas la même lecture de la situation et a déclaré à Sport Bild que "tout est encore ouvert" concernant l'avenir d'Erling Haaland. Auteur de 40 réalisations en 43 apparitions depuis son arrivée en Bundesliga en janvier 2020, Erling Haaland aura le choix du roi au moment de quitter le Borussia Dortmund. Toute l'Europe se l'arrache et s'il le désire, il pourra donc quitter le BVB sans pour autant quitter la Bundesliga.