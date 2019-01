Mercato - Le Barça veut Todibo dès cet hiver

Les catalans sont disposés à verser une indemnité de transfert à Toulouse pour s'offrir les services du défenseur central dès cet hiver.

Jean Clair Todibo s'est engagé à rejoindre Barcelone l'été prochain et depuis, sa situation en France est devenue plus délicate. C'est pourquoi le Barça essaie de récupérer le défenseur central dès cet hiver. Pour le moment, les Catalans ont de nombreux joueurs pour évoluer en défense centrale, puisqu'ils ont récupéré Thomas Vermalen et, en plus d'Umtiti, Piqué et Lenglet, ils ont fait signer Jeison Murillo. Malgré cela, même s'il n'y a pas d'urgence du côté de Valverde, le club souhaite faire venir Todibo le plus rapidement possible.

Le club espère que le transfert puisse se faire de manière immédiate, au vu de sa situation à Toulouse. Depuis qu'il a signé libre en Catalogne, Toulouse lui a interdit de s'entraîner avec l'équipe première, et ses relations avec les dirigeants, qui lui reprochentsa signature, se sont tendues. A l'heure actuelle, Todibo s'entraîne avec les U19 du club, mais il n'a pas joué avec l'équipe première depuis novembre. Une situation compliquée pour le joueur, mais surtout problématique pour son développement sportif.

Le Barça prévoit d'enter en contact avec le président de Toulouse, Olivier Sadran, pour tenter de le convaincre de libérer Todibo de ses derniers mois de contrat, en échange d'une somme symbolique de l'ordre de 2 ou 3 millions d'euros. Todibo souhaiterait quitter les bords de la Garonne rapidement et le Barça le sait, mais l'opération ne sera pas aisée à conclure. Toulouse reste marqué par le fait qu'un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs quitte le club sans lui rapporter un euro, et il sera donc difficile de parvenir à un accord à l'amiable.