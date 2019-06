Entre le Barça et la Hollande, le terme de belle histoire d’amour ne suffit pas. Tout au long de l’histoire du ballon rond, certains des plus grands joueurs néerlandais sont passés par l’écurie catalane, et la tradition ne risque pas de se briser avec Frenkie de Jong, dont le transfert est acté depuis plusieurs mois, en attendant peut-être Matthijs de Ligt… Mais en dehors des noms ronflants, le club blaugrana s’active également.

La preuve, le Barça a d’ores et déjà enrôlé un espoir néerlandais de 18 ans, Ludovit Reis, un milieu de terrain qui arrive tout droit du FC Groningen. Destiné à l’équipe B, ce dernier ne se sentira pas seul puisque les champions d’ viennent tout juste d’annoncer la venue de Mike van Beijnen, un latéral droit hollandais libre depuis la fin de son aventure avec le NAC Breda, lequel a signé un contrat de deux ans.

We are delighted to announce that 20 year old Dutch defender Mike van Beijnen has signed a 2-year contract to join @FCBarcelonaB as a free agent.



Full details here: