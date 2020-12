Mercato, Le Barça dans l'obligation de vendre Frenkie de Jong ?

En difficultés financières, le Barça pourrait vendre le Néerlandais et le Bayern Munich suit avec attention le dossier peut le confirmer Goal.

Après une belle éclaircie de trois victoires de suites, le est retombé dans ses travers. D’abord sur la pelouse de Cadix, samedi dernier en championnat, puis contre la Turin, mardi en Ligue des Champions. Le revers concédé contre les coéquipiers de Cristiano Ronaldo a eu pour conséquence de perdre la première place du groupe et donc d’affronter un potentiel gros poisson lors des huitièmes de finale. Mais il a aussi plongé un peu plus le club dans une crise sportive.

Déjà distancés en , les Blaugrana n’ont pas pris le chemin que souhaitait Lionel Messi en début de saison et cette première partie de saison n’est pas pour rassurer l’Argentin, qui souhaitait quitter le club durant l’été. Si la saison barcelonais continue de la sorte, la Pulga s’en ira et ce ne sont pas les prétendants qui vont manquer. Sera-t-il le seul départ ?

D’après les informations de Mundo Deportivo et que Goal peut confirmer, la situation financière du Barça est loin d’être dans le vert et pourrait amener le club à vendre Frenkie de Jong l’été prochain. Aucune décision n’a encore été prise pour le milieu néerlandais qui a récemment prolongé jusqu’en 2026 mais il fait clairement partie des joueurs les plus bankables avec Marc Ter Stegen, Antoine Griezmann et Ansu Fati.

L'article continue ci-dessous

Le Bayern le voulait en 2018

La nomination du futur président du club barcelonais dans les prochains mois apportera un élément de réponse mais le suit avec attention le dossier. Après la formidable épopée de l’ Amsterdam en Ligue des Champions en 2018, le club bavarois avait fait de De Jong (et De Ligt) une des ses cibles pour renforcer son entrejeu.

Finalement, l’Oranje avait préféré rejoindre le Barça où il est amené à prendre la succession de Sergio Busquets. Seulement s’il enchaîne les matches depuis un an et demi, De Jong n’a pas encore marqué les esprits en Catalogne.

D’après les informations de Goal, le directeur sportif du Bayern, Salihamidzic, est un grand fan du milieu néerlandais et continue d’être en contact avec son agent malgré son départ en . Si De Jong venait à être sur le marché l’été prochain, les champions d’Europe seraient de nouveau dans la course, histoire de compenser le départ de Thiago Alcantara et remplacer un Javi Martinez en fin de parcours.