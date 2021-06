Mercato - Le Barça prêt à se séparer de plusieurs joueurs

Dans l'obligation de réaliser des économies, le Barça s'apprêterait à laisser partir plusieurs joueurs cet été selon la presse catalane.

Le mercato promet d'être particulièrement agité cet été du côté de Barcelone. S'il l'a été jusqu'à présent dans le sens des arrivées, il devrait ainsi le devenir également dans le sens des départs.

Pour l'heure, la formation de Ronald Koeman s'est renforcée avec les signatures d'Eric Garcia, Sergio Aguera, Memphis Depay ou encore Emerson. Mais le club traverse de sérieuse difficultés économiques, renforcées par la crise du Covid-19, et va donc être contraint de se séparer de plusieurs salaires trop encombrants. Et ce, dans toutes les lignes.

Devant, Philippe Coutinho n'a presque pas joué cette saison et est clairement invité à se trouver un nouveau challenge. Seulement, selon Sport, aucune offre n'aurait pour l'heure été formulée pour le Brésilien, décevant depuis son départ de Liverpool.

Malgré un bel Euro avec le Danemark, Martin Braithwaite aura également de plus en plus de mal à trouver du temps de jeu en raison des recrues offensives. Le Danois pourrait donc également faire partie des partants. Enfin toujours dans le secteur offensif, Konrad de la Fuente devrait prochainement rejoindre l'OM contre un chèque de 3,5 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Du côté du milieu de terrain, c'est peu dire que Miralem Pjanic ne s'est pas imposé en Catalogne, un an après avoir été échangé avec la Juve contre Arthur. Le Bosnien pourrait donc retourner en Italie, toujours selon Sport, où les Bianconeri, mais également Naples et l'Inter pourraient se montrer intéressés.

Enfin derrière, Samuel Umtiti pourrait ne pas résister à ses trop récurrentes blessures depuis trois saisons et devoir lui aussi aller se relancer loin du Camp Nou. Mais là non plus, les candidats ne sont pas légion. En revanche, Jean-Clair Todibo pourrait lui rester à Nice, le club azuréen disposant d'une option d'achat à hauteur de 8,5 millions d'euros après une deuxième partie de saison plutôt convaincante.

Enfin, Junior Firpo et Sergi Roberto pourraient également quitter le navire afin de compléter le plan de restrictions économiques drastiques en vue de la saison prochaine. Avec une seule Copa del Rey glanée en deux ans, c'est donc avec un effectif moins étoffé que les Blaugrana devraient se lancer à la conquête de nouveaux trophées. Mais, ils l'espèrent, avec un Lionel Messi prolongé dans son club de toujours.