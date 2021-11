Mercato : Le Barça prêt à laisser filer De Jong ?

Frenkie De Jong fait partie des joueurs indiscutables du FC Barcelone. Depuis un an et demi, c’est mêmes l’un des rares à afficher un niveau correct malgré les difficultés collectives de cette formation. Et pourtant, il se peut qu’il quitte le club prochainement.

D’après une révélation faite par le quotidien The Sun, les responsables blaugrana songent à céder le Batave dans le but de collecter des fonds pour des acquisitions l’été prochain. La valeur marchande de l’ex-joueur de l’Ajax est estimée à 90M€ (selon le site Transfermarkt). Ce qui assurerait aux Catalans une belle surface financière.

Manchester City intéressé par De Jong

De Jong, 24 ans, était un joueur clé sous les ordres de Ronald Koeman et devrait également être fortement impliqué sous Xavi, mais les Blaugrana sont apparemment prêts à s’affaiblir dans l’entrejeu si c’est pour avoir une meilleure puissance de feu devant.

Parmi les clubs qui pourraient se positionner pour le recrutement de De Jong il y a Manchester City. Le style de jeu du Hollandais correspond bien au football que prône Pep Guardiola.

Pour rappel, De Jong avait rallié le Nou Camp en 2019 et contre un montant de 86M€. A l’époque, il avait choisi cette destination plutôt que le PSG, qui était également à ses trousses. Une décision qu’il doit peut-être regretter aujourd’hui.