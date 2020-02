Mercato - Le Barça, la Juve et l’Inter voulaient Ferland Mendy, mais…

Dans des propos rapportés par Tuttosport, l’agent de Ferland Mendy est revenu sur l’été 2019 mouvementé de son poulain.

Avec Federico Valverde, Ferland Mendy (24 ans) fait partie des grosses révélations de la saison du côté du . Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais pour un peu moins de 50 M€, le latéral gauche a d’abord dû se contenter du banc avant de profiter de la baisse de forme de Marcelo pour devenir titulaire.

Après bientôt huis mois passés sous la tunique de la Maison Blanche, l’ancien du Havre fait presque figure de titulaire indiscutable aujourd’hui. En 20 apparitions cette saison, il a tout de même débuté à 16 reprises. Et ses dernières performances, à l’image d’une monstrueuse contre l’Atlético de Madrid (1-0), incitent à l’optimisme.

Pour Zizou, le pari est réussi

Pour Zinédine Zidane, qui avait dû convaincre Florentino Perez de faire chauffer la carte bleue l’été dernier, le pari est réussi. Le technicien français tient le successeur de Marcelo. Et la légende de l’équipe de a d’ailleurs bien fait d’insister auprès de son président. L’été dernier, Mendy était (très) courtisé, et pas par n’importe qui.

Plus d'équipes

"Mendy avait de nombreux prétendants. Barcelone, l’ et la le voulaient. Sauf que le Real Madrid et Zinedine Zidane le voulaient aussi, ça a tout changé et, maintenant, la défense de l’équipe madrilène est beaucoup plus forte avec lui", a témoigné son agent Yvan Le Mée dans des propos rapportés par Tuttosport. Reste à savoir si ZZ l’alignera en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à .