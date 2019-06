Mercato - L'AS Rome entre dans la course pour Mauro Icardi (Inter)

Le club romain serait intéressé par la venue de Mauro Icardi. Un échange avec Edin Dzeko est envisageable.

Mauro Icardi pourrait bien être l’un des feuilletons de ce mercato estival. Alors qu'Antonio Conte ne souhaiterait pas le conserver, la et ont approché l'Inter pour le faire venir, mais un troisième club italien serait prêt à faire signer l'international argentin, non retenu pour la prochaine Copa America.

Comme le rapporte Sky, l' serait également interessé par le profil de l'attaquant milanais. Avec 11 réalisations et 29 matchs de Série A, le buteur de 26 ans intéresse toute l' mais Rome pourrait être la piste la plus sérieuse.

Un plan avec Edin Dzeko pour le faire venir

Du côté de la Juve, un échange de l'argentin avec Dybala ne semble pas réalisable, et les Napolitains semblent de plus en plus se retirer du dossier. L'AS Rome aurait un argument majeur pour prendre les devants dans le dossier grâce à Edin Dzeko. En effet l'AS Rome souhaiterait profiter de l’intérêt des Nerazzurri pour Edin Dzeko, pour pouvoir négocier avec l'Inter.

Le plan des Giallorossi pourrait donc bien séduire le club milanais, très intéressé par le buteur Bosnien. Des premiers contacts avec l'entourage du joueur auraient déjà été pris. Rappelons qu'Icardi n'entre plus dans les plans de l'Inter en raison de son comportement hors du terrain. L'Argentin est actuellement en vacances et le club romain attend son retour pour pouvoir discuter avec lui.