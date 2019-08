Mercato - L'AS Monaco vise Edin Dzeko ?

En quête d'un renfort dans le secteur offensif, Monaco aurait ciblé l'attaquant de l'AS Roma et aurait toutes ses chances dans le dossier.

"À l'heure actuelle, il n'y a plus de négociation. Nous explorons d'autres pistes. Nous aimerions un deuxième attaquant, pour épauler Falcao dans un 4-4-2", avouait Oleg Petrov à l'AFP il y a quelques jours. Il faut dire que jusqu'à présent l'AS pourtant réputé pour être très actif sur le marché des transferts a été relativement calme. Les Monégasques ont tout de même levé l'option d'achat pour Gelson Martins, enregistrer l'arrivée de Benjamin Lecomte et vont surtout compter sur le retour en forme de ces joueurs.

L'AS Monaco va selon toute vraisemblance être actif lors du mois d'août surtout sur le plan des arrivées. Outre Henry Onyekuru ( ), qui devrait rallier le Rocher, une autre piste aurait été ouverte et elle mènerait à un attaquant. Et selon Football, il s'agirait tout simplement d'Edin Dzeko. Auteur d'une formidable saison en 2017/2018 et grand protagoniste du beau parcours en de l' , l'attaquant bosnien a été un peu plus en difficulté la saison dernière.

20 millions demandés par l'AS Roma

Les Giallorossi seraient clairement ouverts à une vente de leur buteur âgé de 33 ans pour lequel ils réclament pas moins de 20 millions d'euros. Un tarif plutôt élevé pour un joueur de son âge, mais relativement honnête au vu des prix du marché actuel et de l'expérience de l'attaquant bosnien. L'AS Monaco n'est pas seul sur le dossier. L' aussi est intéressé par Edin Dzeko mais le montant demandé par l'AS Roma bloque l'avancée de l'affaire.

Récemment interrogé par l'AFP, Oleg Petrov laissait entendre qu'un attaquant de très grand calibre pourrait arriver cet été, notamment en cas de départ de Falcao : "Des clubs, pas uniquement , et d’autres marchés sont intéressés par Falcao, notre capitaine et un de nos meilleurs joueurs. Il est important qu’il reste, sauf si on reçoit une offre exceptionnelle. Il faudrait alors le remplacer par un joueur de son calibre".

Une chose est sûre, si Radamel Falcao quitte le Rocher cet été, l'AS Monaco n'hésitera pas à recruter un attaquant du calibre d'Edin Dzeko, et ce malgré le prix demandé. Leonardo Jardim désirerait repasser en 4-4-2 cette saison et pour ce faire, l'AS Monaco devra absolument acheter un attaquant de pointe supplémentaire. Après les pistes André Silva et Baghdad Bounedjah, qui seraient toujours à l'ordre du jour, le club de la Principauté aurait donc maintenant Edin Dzeko dans le collimateur.