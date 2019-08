Mercato - L'AS Monaco veut garder Falcao et recruter un milieu de terrain ?

Outre le dossier Wissam Ben Yedder, le club de la principauté aurait deux autres priorités : recruter un numéro six et conserver le Colombien.

Sèchement battu par l'Olympique Lyonnais en ouverture de la , l'AS ne veut pas revivre une saison aussi galère que l'an dernier et pour éviter cela, le club de la principauté va devoir profiter des dernières semaines du mercato estival pour s'armer davantage. Ce lundi matin, L'Equipe avançait que Wissam Ben Yedder serait proche de rejoindre Monaco et aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec les Rouge et Blanc qui devraient payer la clause libératoire de 40 millions d'euros dans les prochains jours.

Mais outre la venue de l'international français pour renforcer l'attaque de l'AS Monaco, le champion de 2017 aurait deux autres objectifs majeurs selon le quotidien français : conserver Radamel Falcao et recruter un numéro six. Pour éviter d'acheter un second numéro neuf, le club du Rocher aimerait garder le Colombien, dont le contrat expire en juin 2020. Néanmoins, Radamel Falcao est fortement courtisé par .

Bakayoko de retour sur le Rocher ?

Le Tigre ne serait pas contre rester à l'AS Monaco mais aimerait signer un dernier contrat jusqu'en juin 2022, que l'ASM ne lui aurait pas offert contrairement au club turc. Le Colombien pourrait partir mais la vie à Istanbul le refroidirait. Il attendrait donc une meilleure opportunité avec un club s'alignant sur les conditions salariales du club turc mais dans un meilleur cadre. Le président Rybolvlev aimerait profiter de la confusion autour de sa destination afin de le convaincre de rester. Cela ne s'annoncerait pas chose aisée, mais la relation entre le Russe et le Colombien est bonne et pourrait jouer en la faveur de l'ASM.

L'autre dossier majeur c'est le recrutement d'un numéro six. Un vrai milieu défensif de métier ce que Leonardo Jardim n'a pas dans son effectif. En effet, c'est Cesc Fabregas, milieu relayeur, qui a endossé ce rôle face à , sans grand succès. Alors que la piste Blaise Matuidi avait été évoquée en début de mercato, elle serait désormais refermée selon les informations de L'Equipe. Toujours selon le quotidien, c'est un ancien de la maison qui tiendrait la corde.

En effet, Tiémoué Bakayoko pourrait faire son retour sur le Rocher. Champion de France sous Leonardo Jardim, le milieu français ne fait pas partie des plans de Frank Lampard à . Prêté la saison dernière à l' , Tiémoué Bakayoko s'était montré performant lors de la seconde partie de saison et va devoir trouver une porte de sortie pour relancer sa carrière. Un prêt serait envisagé. Une solution qui pourrait convenir à toutes les parties.