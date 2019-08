Mercato - L'AS Monaco avance pour Matuidi et Rugani ?

Le club de la Principauté envisagerait de continuer son mercato avec les arrivées du milieu de terrain et du défenseur de la Juventus.

L'AS a passé la seconde vitesse sur le marché des transferts. Ce mercredi matin, les Rouge et Blanc ont officialisé la venue de leur nouvel attaquant, Wissam Ben Yedder. Un grand coup frappé par les Monégasques qui avaient grand besoin de se renforcer dans le secteur offensif, et ce même si l'arrivée de l'ancien toulousain scelle également le départ de Rony Lopes du Rocher. L'AS Monaco ne s'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

Gifflé à domicile la semaine dernière par en ouverture de la , Monaco est conscient des manques dans son effectif. Selon la Gazzetta dello Sport, l’ASM aurait prévu de faire coup double du côté de la . Après quelques premiers contacts, le club de la Principauté aurait accéléré dans le dossier Blaise Matuidi. L'AS Monaco est à la recherche de renfort dans l'entrejeu et le Français ne serait plus en odeur de sainteté dans le Piémont, lui qui n'est pas dans les grâces de Maurizio Sarri.

Qui plus est, la Juventus qui a besoin de réduire sa masse salariale et n'a pas réussi à évacuer Paulo Dybala, Mario Mandzukic ou encore Gonzalo Higuain. Se séparer du salaire du champion du monde 2018 ferait du bien aux finances du champion d' en titre. La Gazzetta précise que le milieu de terrain aurait lui aussi été plus loin dans le dialogue avec les dirigeants de l'AS Monaco ces derniers jours.

Et l'ancien du PSG ne sera peut-être pas le seul à faire le voyage Monaco-Turin. Le quotidien sportif italien indique que l'AS Monaco aurait également soumis une offre pour le défenseur central italien, Daniele Rugani, afin de renforcer la charnière centrale du club du Rocher. Un secteur défaillant la saison dernière. Selon nos informations, l’AS Monaco se serait bel et bien renseigné sur le profil de l'international italien ce mardi.

Une simple prise de contact de la part de l'ASM, alors qu'aucune négociation n'avait été entamée entre les deux parties concernant un transfert du défenseur central ce mardi. Barré par la concurrence, Daniele Rugani cherche une porte de sortie afin de relancer sa carrière et la proposition du champion de 2017 plairait davantage à ses dirigeants que le prêt payant proposé par l'AS Rome. Une chose est sûre, l'AS Monaco a plus de quinze jours pour boucler son mercato en apothéose.