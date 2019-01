Mercato - L'appel de Vieira qui attend des recrues "avec impatience"

Suite à l’élimination de Nice à Toulouse (4-1) en 32es de finale de la Coupe de France, Patrick Vieira a lancé un appel à ses dirigeants.

Le coach des Aiglons a étalé, en conférence de presse, ses envies ou plutôt ses besoins pour le mercato hivernal. Vieiera a détaillé les secteurs de jeu dans lesquels il espérait des renforts ce janvier.

«Le mercato sera très important pour nous, par rapport à nos ambitions. Et on attend avec impatience les prochains jours pour voir ce qui va se passer. Il nous manque un peu de créativité, il nous manque quelqu’un qui peut finir les occasions. Sur l’aspect défensif aussi et j’en reviens à ce côté gauche où on a été fébrile. On va utiliser ce mercato pour pouvoir renforcer l’effectif", a fait savoir l’entraîneur niçois.

Vieira a aussi évoqué la défaite contre Toulouse et a analysé la rencontre : "Le score est lourd. Après, peu importe le score, l'élimination nous fait mal. C'est une grosse déception. En première période, on a eu trop de joueurs en dedans, on a énormément souffert sur le côté gauche. Leurs occasions les plus dangereuses sont venues de ce côté-là. On a été insuffisant sur l'aspect défensif, athlétique. Et, quand on a on a eu le ballon, on a joué petit bras. On l'a payé cher."