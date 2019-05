Mercato - Lampard : "Chelsea doit respecter le choix d'Hazard"

L'ancienne légende des Blues voit un départ de l'international belge cet été, l'attaquant ayant l'intention de relever un nouveau challenge.

Frank Lampard considère que ne devrait pas retenir Eden Hazard cet été, alors que l'international belge serait tout proche de s'engager avec le . Le joueur n'a jamais caché son admiration pour les Merengue et son souhait de porter un jour les couleurs du club.

L'ancien Lillois s'apprête à entrer dans sa dernière année de contrat du côté de Chelsea et rien n'indique qu'il a l'intention de poursuivre l'aventure. Chelsea se retrouve donc avec une importante décision à prendre malgré son interdiction de transfert : le vendre dès cet été (une somme de 100 millions d'euros est évoquée) ou prendre le risque de le voir partir libre l'été prochain.

Une ancienne légende du club, Frank Lampard, a donné son avis sur la question. "Je dirais qu'Eden Hazard, au cours des sept ans qu'il a passés à Chelsea, est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire [du club], sans aucun doute", a déclaré l'entraîneur de Derby County, qui tente aujourd'hui d'accéder à la .

"Ce serait une grosse perte pour Chelsea et la Premier League s'il partait. Mais il faut aussi comprendre ce que les individus veulent sur le terrain et ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas [si Hazard va partir]. Les signes montrent qu'il pourrait partir, il semblerait, si les clubs se mettent d'accord et si c'est ce que le joueur veut. Je connais Eden, je l'apprécie et je me fierai à ce qu'il veut faire."

L'international belge a disputé plus de 350 rencontres sous le maillot de Chelsea pendant les sept saisons qu'il y a passées. Il a marqué 108 buts et s'est construit un joli palmarès : deux titres de champion, une Europa League (2013), une (2015) et une Cup (2018). Son dernier match pour le club pourrait donc être la finale de la C3 contre , le 29 mai prochain à Baku (21h), avec l'opportunité d'apporter un nouveau titre aux Blues.