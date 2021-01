Mercato, l’agent d’Özil dément les rumeurs Fenerbahçe et DC United

Annoncé à Fenerbahçe et en MLS, Mesut Özil reste un joueur d’Arsenal même si sa situation pourrait vite changer d’après son agent.

Avec la mauvaise passe d’ pendant presque deux mois (aucune victoire entre le 1er novembre et le 26 décembre en ), nombreux sont les observateurs des Gunners à avoir souhaité le retour de Mesut Özil. Plus dans les plans de Mikel Arteta depuis bientôt dix mois, le meneur allemand aurait pu profiter de ces mauvais résultats afin de retrouver grâce auprès de son entraineur, en recherche de créativité. Arteta lui-même avait envisagé cette éventualité.

"Il n'est pas dans l'équipe en ce moment, avait déclaré Arteta à la presse à la mi-décembre. Je me concentre uniquement sur les joueurs que nous avons ici. Mais, quoi qu'il arrive en janvier, nous avons le temps de décider."

Depuis les Gunners restent sur une série de trois victoires et les rumeurs font plus état d’un recrutement que d’une réintégration d’Özil au sein de l’effectif. En fin de contrat dans six mois, le champion du monde 2014 est désormais libre de discuter avec n’importe quel club pour un contrat en juin prochain.

Özil plus proche que jamais d’un départ ?

Mais se contentera-t-il de rester encore un semestre sans jouer ? D’après certains médias, l’ancien meneur du est en discussions avec DC United en et même proche de s’engager avec Fenerbahçe. Face à toutes ces informations, Erkut Sögüt, son agent, a décidé de faire le point. Özil reste un joueur d’Arsenal jusqu’à nouvel ordre et aucun accord n’a été trouvé avec un autre club depuis le passage à 2021.

"Il pourrait rester à Arsenal jusqu'à l'été mais il pourrait aussi partir. La priorité de Mesut est de rester, mais on ne sait jamais en football, les choses peuvent changer très vite. Nous n'étions pas autorisés à parler légalement avant le 1er janvier, alors maintenant nous commençons à peine à examiner les options avec les chiffres et les détails, avoue-t-il sur ESPN. Si nous voulons partir en janvier, je dois parler à Arsenal. Si nous signons pour l'été, Nous n'avons pas besoin de le faire. C'est la situation. Dans les sept à dix prochains jours, ce sera un peu plus clair car maintenant la fenêtre de transfert est ouverte, les choses peuvent aller plus vite."

A en écouter l’agent du joueur, Mesut Özil se dirige malgré tout plus que jamais vers un départ dans l’anonymat presque général de Londres…