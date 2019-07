Mercato - L'agent de Pépé indique que le PSG "est une possibilité"

Pour l'agent de Nicolas Pépé, un transfert de son client vers le Parc des Princes pour jouer sous le maillot du PSG n'est pas à exclure.

Nicolas Pépé est encore un élément de même s'il a un bon de sortie pour quitter le club. Et justement, son agent, Samir Khiat, était sur le plateau de L'Équipe afin de faire le point sur la situation.

"Nicolas est ouvert à tout. L'objectif est de le faire signer au bon endroit", a-t-il indiqué.

Le PSG figure parmi les destinations possibles et l'agent de Pépé n'a pas nié qu'un transfert au Parc des Princes était du domaine du possible : "Le PSG est une possibilité. Vous dire le 12 juillet qu'il signera à Paris, je ne peux pas car ce serait vous mentir. Aujourd'hui, il faut que toutes les parties s'y retrouvent. Que ce soit le LOSC, le club acheteur et nous. Il y a des échanges et des discussions. Il est sollicité par bon nombre de clubs. Pour lui, le plus important est d'être désiré et d'aller dans le bon club, celui dans lequel il va jouer et continuer sa progression."

Par ailleurs, Khiat a évoqué des contacts en pour son client.