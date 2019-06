Mercato - L'agent de Bale aperçu avec des dirigeants de l'Inter ?

Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale, négocierait avec les dirigeants de l'Inter Milan en vue d'un transfert.

Le futur de Gareth Bale au s'est considérablement assombri ces derniers mois, alors que Zinedine Zidane lui avait cairement fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine en ne faisant pas appel à lui lors des derniers matchers de la saison.

Depuis, le Real a recruté Eden Hazard ainsi que Luka Jovic, qui viennent renforcer le front offensif et rendre les places dans le onze titulaire encore plus chères. Selon les dernières nouvelles du dossier émanant de la presse espagnole, Bale, persona non grata à Madrid, ne compte pas rendre les choses faciles à son employeur.

L'ailier gallois ne compte partir que si il lui est garanti de percevoir le même salaire gargantuesque de 15 millions d'euros dans sa future destination. Une future destination qui pourrait bien être l' .

En effet, selon les indiscrétions de la presse italienne, notamment Sportmediaset, son agent aurait été aperçu en train de discuter avec les dirigeants du club lombard. Interrogé à ce propos par le média Interdependenza, Barnett a vite démenti : "Non, ce qui a été dit n'est pas vrai".

Véritable démenti ou tentative de calmer les rumeurs afin de continuer les tractations tranquillement ? Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid ne serait pas du tout contre un départ de Bale, histoire d'alléger une masse salariale galactique et pourquoi pas de réinvestir le tout dans une nouvelle recrue...