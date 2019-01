Mercato - L'AC Milan vise Krzysztof Piątek, la révélation de la Serie A

En quête d'un renfort offensif cet hiver, les Rossoneri seraient prêt à foncer sur l'attaquant polonais du Genoa selon la Gazzetta dello Sport.

Malgré les réticences économques liées au Fair-Play Financier, l'AC Milan serait prêt à mettre une belle somme d'argent sur Krzysztof Piątek, la révélation du Genoa et de la Serie A plus globalement cette saison. Avec 13 buts en 19 apparitions, l'attaquant polonais a rapidement rentabilisé son transfert de 4,5 millions d'euros cet été, en provenance de Cracovia.

À en croire la Gazzetta dello Sport, les dirigeants des Rossoneri ont contacté leurs homologues du Genoa afin de savoir si leur buteur était disponible dès cet hiver. Dans cette perspective, le quotidien sportif italien évoque un montant de 60 millions d'euros pour l'international polonais, ce qui est assez vertigineux compte tenu de la situation du club et de la notoriété grandissante mais pas encore impressionnante du joueur.

Par ailleurs, le club milanais multiplie les contacts en Serie A lors de ce mercato hivernal avec la recherche d'un milieu de terrain supplémentaire. Stefano Sensi (Sassuolo) et Nicolò Barella (Cagliari) seraint pistés mais encore une fois, le prix à payer sera considréable. 25 millions pour le premier et 50 millions d'euros pour le second.