Mercato - L'AC Milan se renseigne sur la situation d'Ivan Rakitic

D'après la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain croate du FC Barcelone serait dans le viseur des Rossoneri pour le prochain mercato hivernal.

Avec seulement 203 minutes jouées cette saison, Ivan Rakitic doit se faire une raison. Il n'entre plus dans les plans d'Ernesto Valverde suite notamment à l'arrivée de Frenkie de Jong au cet été. L'international croate doit trouver une solution à l'approche du mercato hivernal et une nouvelle piste s'ouvre en .

Selon la Gazzetta dello Sport, l' aurait pris contact avec l'entourage du vice-champion du monde 2018 afin de savoir s'il était intéressé par le projet des Rossoneri. Seulement douzièmes de après neuf journées, les Milanais ont d'ailleurs enregistré des pertes records pour l'année 2018 : 145,9 millions d'euros.

Ivan Rakitic, qui possède encore un an et demi de contrat avec le Barça, ne sera pas retenu contre un certain montant qui pourrait cependant être difficile à atteindre pour l'AC Milan. Dans cette perspective, il faudrait d'abord vendre avant de passer à l'action sur le marché des transferts.

D'autres clubs intéressés en Italie

Cependant l'AC Milan doit faire face dans ce dossier à la concurrence d'autres équipes de . La serait toujours à l'affût avec l'idée d'un échange avec Emre Can, qui n'a pas été inscrit par la Vieille Dame dans la liste pour la . Par ailleurs, l'Inter serait aussi sur le coup mais jugerait Rakitic comme un plan B à Arturo Vidal, qui resterait la priorité d'Antonio Conte pour cet hiver.