Mercato : La somme astronomique que le Real Madrid espère récupérer des ventes

Le Real Madrid voudrait continuer à investir cet été, mais d'abord d'abord vendre avant de pouvoir acheter.

Le espère récupérer la bagatelle de 200 millions d'euros des ventes de ses joueurs cet été selon Marca. Pourtant, plusieurs joueurs ont déjà quitté la Maison Blanche depuis l'entame du mercato estival.

Mariano Diaz intéresserait Arsenal

Marcos Llorente, Theo Hernandez, Raul de Tomas et Mateo Kovacic sont déjà partis définitivement, tandis que Luca Zidane, Sergio Reguilon et Martin Odegaard ont été prêtés. En tout et pour tout, le Real a déjà récupéré 125 millions d'euros gràce à tous ces départs.

Selon Marca, le club madrilène espère récupérer 200 millions d'euros de plus dans les prochains jours. Pour ce faire, il faudrait vendre six autres joueurs. Et le premier à partir serait le Colombien James Rodriguez, en partance pour le Napoli.

Gareth Bale et Isco seraient aussi sur la liste. Aucun des deux ne voudrait partir, mais Isco serait davantage toléré par Zidane que le Gallois selon les médias espanols.

Keylor Navas, Lucas Vazquez et Mariano Diaz (qui intéresserait ) seraient tous gentiment poussés vers la sortie. Car comme le rappelle Marca, le transfert de Paul Pogba ne se financera pas tout seul...