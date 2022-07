Mercato : La Premier League ridiculise tous les autres championnats

Les équipes de Premier League ont déjà investi plus de fonds dans les recrutements que les équipes du reste des cinq principaux championnats cet été.

Selon Transfermarkt, les clubs de Premier League ont déjà dépensé 581,20 millions d'euros, suivis par la Serie A (306,68 millions), la Bundesliga (236,93 millions), la Ligue 1 (187 millions) et la LaLiga (135,4 millions).

Darwin Nunez : Le joueur le plus cher de la Premier League à ce jour

Aucune équipe de Premier League n'a investi plus que Tottenham Hotspur (87,20 millions), suivi de Liverpool (85,79 millions) et de Newcastle United (66 millions).

Darwin Nunez a été la recrue la plus chère jusqu'à présent, Liverpool ayant payé à Benfica 75 millions d'euros d'honoraires fixes plus 25 millions d'euros de variables. Quant à Erling Haaland, il a rejoint Manchester City en provenance du Borussia Dortmund pour 60 millions d'euros.

L'Atalanta (42 millions) a dépensé plus que n'importe quel autre club de Serie A, suivi de la Juventus (40 millions) et de Naples (36 millions). La Roma, la Fiorentina et Lecce sont les seules équipes qui n'ont pas encore payé pour faire signer un joueur.

Quant aux deux géants de la Bundesliga, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, ils ont dépensé respectivement 55 et 50 millions d'euros.

Aucune équipe de Ligue 1 n'a dépensé plus que le Paris Saint-Germain (79,5 millions), suivi de Marseille (44,90 millions).

En Espagne, le Real Madrid a dépensé 80 millions d'euros pour recruter Aurélien Tchouameni. Le Real Betis est le deuxième club le plus dépensier (18 millions), suivi de la Real Sociedad (12 millions).

Top 10 des équipes qui ont le plus dépensé à ce jour (millions d'euros)

Tottenham (87,20)

Liverpool (85,79)

Real Madrid (80)

PSG (79,50)

Newcastle (66)

Manchester City (60)

Leeds United (57.84)

Dortmund (55)

Aston Villa (54.50)

Bayern Munich (50.50)