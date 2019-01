Mercato - La Juventus viserait Milinkovic-Savic (Lazio) et Zaniolo (AS Rome) pour l'été prochain

Il Tempo a révélé les pistes en Serie A du directeur sportif de la Vieille Dame, Fabio Paratici, pour les prochains mois.

En quête d'un renfort au milieu de terrain pour l'été prochain, la Juventus se projette déjà vers l'avenir selon le quotidien italien Il Tempo. Les noms de plusieurs joueurs courtisés par la Vielle Dame ont été dévoilés. Ils figurent dans la short-liste du directeur sportif Fabio Paratici, nouvel homme fort des Bianconeri dans ce secteur suite au départ de Beppe Marotta à l'Inter Milan.

Ainsi la Juve observe de nombreux milieux de la Serie A avec notamment Nicolo Zaniolo, très intéressant lors de ses dernières sorties avec l'AS Rome. Autre joueur romain, cette fois-ci à la Lazio, Milinkovic-Savic est encore présent dans les petits papiers de l'actuel leader du championnat italien malgré une saison moins étincelante que la saison passée.

Parmi les autres noms ciblés par le club turinois, on retrouve Sandro Tonali, révélation de Brescia en Serie B. L'Inter Milan et Liverpool ont aussi approché le milieu de terrain âgé de seulement 18 ans. Federico Chiesa, de la Fiorentina et Cristian Romero du Genoa seraient aussi visés mais pour d'autres postes.