Mercato, la Juventus veut prolonger Dybala et ne vise pas Papu Gomez

Malgré des prestations en deçà, la Juventus Turin compte toujours prolonger Paulo Dybala et lui a soumis une proposition qui sera bientôt discutée.

Entre la Turin et le clan de Paulo Dybala, c’est un peu le jeu du chat et de la souris. Depuis quelques semaines, les deux parties ne cessent de s’offrir des sorties médiatiques concernant le futur de la perle argentine. Sous contrat jusqu’en juin 2022, la Vieille Dame espère prolonger rapidement son meneur de jeu.

"Il a reçu une offre qui ferait de lui l'un des 20 footballeurs les mieux payés d'Europe, et c'est une excellente base. Il a une offre et nous attendons sa réponse", avait déclaré Andrea Agnelli au début du mois de décembre.

Sauf que depuis l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc turinois, le statut de Dybala n’est plus aussi incontestable que ça. S’il a été titulaire sur sept des douze matches qu’il a disputé, l’ancien de Palerme est également resté par trois fois sur le banc. Et ses performances sur le terrain ne parlent pas pour lui avec seulement un but inscrit en championnat quand Alvaro Morata s’est imposé comme le complice d’attaque de Cristiano Ronaldo.

De la friture sur la ligne avec le clan Dybala ?

Face à cette situation, les rumeurs d’un mal-être de l’Argentin ont commencé à apparaitre notamment dans la presse espagnole. Les déclarations d’Agnelli sur son apport sur le terrain depuis le début de la saison seraient mal passées dans le clan Dybala, qui jouerait donc la montre sur sa prolongation. Interrogé en marge du choc entre la Juventus et l’ Bergame, Fabio Paratici a annoncé la tenue d’une prochaine réunion entre les deux parties.

"Nous l’aimons tous, car c’est un gars adorable qui joue même quand il est loin d’être en pleine forme et qui est toujours prêt à aider l’équipe, a déclaré le directeur sportif. Nous allons bientôt le rencontrer lui et son agent, des réunions qui sont déjà prévues, mais nous n’avons pas encore pu le faire à cause de la situation COVID."

Beaucoup de bruit pour pas grand-chose si l’on en croit les dirigeants de la Juventus Turin. Un peu comme cette folle rumeur d’une arrivée de Papu Gomez dans le Piémont cet hiver. Le meneur de l’Atalanta est en guerre ouverte avec son entraîneur depuis quelques semaines et a annoncé que le club devait faire un choix et ce, dès cet hiver. Ayant offert ses services au PSG, l’Argentin ne rejoindra pas la Juventus.

"Non, absolument pas. Gomez est un excellent joueur mais nous sommes satisfaits des joueurs que nous avons."