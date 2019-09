Mercato - La Juventus refuse l'échange Rakitic-Bernardeschi avec le Barça

À quelques heures de la fin du mercato en Europe, le chercher toujours une porte de sortie pour Ivan Rakitic. Ce ne sera vraisemblablement pas la puisque selon nos informations, le club turinois a refusé d'accueillir l'international croate en échange de Federico Bernardeschi.

En raison de l'échec sur le dossier Neymar, le Barça cherche en effet un renfort de dernière minute en attaque et a contacté lors des derniers jours les dirigeants des Bianconeri pour l'ailier international italien. L'affaire ne se concluera pas car les évaluations des prix des deux joueurs seraient trop différentes entre les deux parties.

#Juventus-#Barcellona: saltata definitivamente l’idea di scambio tra #Bernardeschi e #Rakitic. Troppa distanza sulle valutazioni // Bernardeschi and Rakitic swap deal is OFF @GoalItalia