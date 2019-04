Mercato - La Juventus prête à vendre Dybala, Pjanic et Cancelo cet été ?

Un mercato agité s'annonce du côté de Turin. Selon "Il Corriere di Torino", plusieurs cadres pourraient faire leurs valises dont Paulo Dybala.

C'est une véritable révolution qui s'annonce du côté de la pour le mercato estival à venir. Si les dirigeants turinois étaient parvenus à attirer Cristiano Ronaldo l'été dernier pour 117 millions d'euros, d'autres bouleversements dans l'effectif pourraient intervenir dans les mois à venir.

Si la Vieille Dame est parvenue à conquérir un huitième titre consécutif sur le plan national, l'élimination en quart de finale de la par l' Amsterdam laissera un sentiment de déception pour cette saison.

Selon "Il Corriere di ", plusieurs joueurs d'une certaine importance pourraient bien être obligés de quitter la Vieille Dame. Paulo Dybala est au coeur de plusieurs rumeurs et l'international argentin ne devrait pas s'éterniser, lui qui n'a pas répondu aux attentes cette saison (cinq buts en ).

L'ancien joueur de Palerme ne serait pas le seul susceptible de s'en aller puisque Miralem Pjanic et Joao Cancelo, tous les deux très bien évalués sur le marché des transferts, pourraient bien également ne plus défendre les couleurs de la Vieille Dame. Pour l'international bosnien, la Juventus demanderait 70 millions et voudrait le remplacer par Paul Pogba ( ) ou Christian Eriksen ( ).