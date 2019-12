Mercato - La Juventus pense à Olivier Giroud ?

Après l'Inter et plusieurs clubs de Ligue 1, la Juventus aurait un oeil sur l'attaquant de Chelsea, désireux de quitter les Blues.

Ce n'est un secret pour personne, Olivier Giroud est sur le départ de . En manque de temps de jeu avec les Blues, l'attaquant de l'équipe de va devoir changer d'air cet hiver pour obtenir plus de temps de jeu et conserver ses chances d'être appelé dans la liste des vingt-trois de Didier Deschamps au mois de juin pour l' . Plusieurs solutions s'offrent à Olivier Giroud. L' a longtemps été annoncé en pole position, mais n'est pas le seul candidat.

En effet, l'ancien buteur d' a également vu son nom associé aux , à la , mais aussi à un retour en du côté de l'Olympique Lyonnais et des Girondins de . Un dernier candidat vient de voir le jour et il est pour le moins surprenant. Il s'agit de la . Selon les informations de La Stampa, le Français serait dans le viseur du club turinois qui vient de perdre Mario Mandzukic en attaque.

Doublure de CR7 et Higuain ?

L'article continue ci-dessous

Maurizio Sarri connaît bien l’attaquant pour l’avoir dirigé la saison dernière à Chelsea et serait intéressé pour le recruter afin de l’intégrer dans la rotation pour la seconde partie de la saison. Le joueur de 33 ans serait alors la doublure de Cristiano Ronaldo et de Gonzalo Higuain dans le 4-3-1-2 de l'entraîneur italien. Olivier Giroud devrait donc se contenter de miettes en terme de temps de jeu et pourrait ne pas jouer beaucoup plus qu'à Chelsea.

Dans une interview accordée au Daupiné Libéré il y a quelques jours, Olivier Giroud avait ouvert la porte à un départ, même à un retour en France : "Pour le moment, je suis un joueur de Chelsea, a déclaré l'international tricolore. J'ai encore quelques matches à jouer avec ce club d'ici l'ouverture du mercato. Ensuite, on va s'asseoir autour d'une table et prendre la meilleure décision pour moi. La France fait partie des solutions".

"Ça va être compliqué de rester à Chelsea. Je vais avoir une discussion avec le coach. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait du changement car je n'ai plus assez de temps de jeu pour m'exprimer. Ce sera peut-être l'un de mes derniers challenges en Bleu. J'ai l'Euro en ligne de mire. Je suis concentré sur cet objectif et je vais tout faire pour y aller", a ajouté l'attaquant de l'équipe de France. Olivier Giroud a l'embarras du choix, mais devra faire le bon pour ne pas prendre le risque de manquer l'Euro 2020.