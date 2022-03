Mercato : la Juventus et l'AC Milan rêvent de Renato Sanches (Lille)

Renato Sanches suscite depuis quelque temps l'admiration de toute l'Europe. GOAL a appris que la Juventus et l'AC Milan, deux poids lourds de la Serie A, envisagent de faire une offre à Lille pour son talentueux milieu de terrain. L'international portugais était pourtant tombé en disgrâce après avoir remporté le Championnat d'Europe 2016 et le prestigieux trophée du Golden Boy, ce qui lui avait valu un transfert très médiatisé vers le Bayern Munich.

La Juventus et l'AC Milan sur les rangs

Un séjour de trois ans chez le champion de France de Ligue 1 a toutefois permis au joueur de 24 ans de se refaire une réputation et de revenir sur les radars de recrutement des grosses écuries à la recherche d'une nouvelle injection de créativité. Massimiliano Allegri a fait de l'ajout d'un milieu de terrain une priorité absolue pour la Juventus lors du mercato d'été.

Il a donné le feu vert aux dirigeants turinois pour entamer des discussions avec Lille. Ces discussions devraient avoir lieu vers la fin du mois de mars, et l'on se demandera alors combien il en coûtera pour arracher le meneur de jeu portugais à son environnement actuel. La Juve devra cependant faire face à la concurrence de ses rivaux nationaux pour obtenir la signature de Sanches. Et non des moindres, puisque l'AC Milan est aussi sur les rangs.

Renato Sanches ouvre la porte à un départ

L'AC Milan est un prétendant de longue date de l'ancien joueur du Bayern et le considère comme un successeur possible de Franck Kessie dans ses plans. Arsenal, Barcelone et Liverpool ont également été liés à Renato Sanches dans un passé récent, tandis que le club de Premier League Newcastle dispose désormais d'un pouvoir d'achat suffisant pour se joindre à une éventuelle course au transfert. Lille aura donc l'embarras du choix cet été.

Le Portugais a déjà connu des difficultés en Angleterre lors d'un prêt à Swansea en 2017-18, mais il a considérablement mûri depuis et a retrouvé la Ligue des champions avec Lille. Il est prêt à réaliser son potentiel incontestable et a laissé la porte ouverte aux parties intéressées. "Je sais juste que je suis prêt. Si l'offre arrive, je l'évaluerai. J'étais trop jeune [au Bayern], mais aujourd'hui je me sens prêt pour un grand club", a-t-il assuré, sûr de sa force.