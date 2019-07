Mercato - La Juventus demanderait 36 millions pour Gonzalo Higuain

Le directeur sportif de l'AS Roma a confirmé son intérêt pour Higuain. De son côté, la Juventus pourrait demander Nicolò Zaniolo.

Le nouveau directeur sportif Gianluca Petrachi ne l'a pas caché, l'AS Rome espère faire venir Gonzalo Higuain. Les Giallorossi sont en effet à la recherche du successeur d' Edin Dzeko qui pourrait quitter Rome et signer à l'Inter dans les prochains jours.

Mais Gonzalo Higuain, sous contrat avec la jusqu'en 2021 et très proche de Maurizio Sarri qu'il a connu à , et ne souhaiterait pas quitter la Juventus et n'aurait pas encore discuté avec les dirigeants romains.

L'article continue ci-dessous

De son côté, la Juventus ne souhaiterait pas le conserver et le nouvel entraîneur de l'AS Rome, Paulo Fonseca, voudrait Higuain et devrait l'appeler dans les prochains jours pour le convaincre d'accepter la Roma comme le rapporte le Corriere dello Sport.

Gianluca Petrachi devrait donc rapidement discuter avec Fabio Paratici, le directeur technique du club piémontais, et trouver la meilleure formule pour parfaire le transfert de Higuain dans la capitale. Les Giallorossi paieraient 9 millions à la Juventus pour un prêt avec une option d'achat fixée à 27 millions pour éviter une perte en capital et payer directement les 36 millions d'euros demandés par la Juventus.

Selon Il Messagero, il est possible que la Juventus puisse tenter d’inclure Nicolò Zaniolo dans la transaction en tant que monnaie d'échange. Le jeune milieu offensif de 20 ans intéresserait Fabio Paratici.