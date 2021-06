Mercato - La Juventus débarque dans le dossier Memphis Depay

Selon Mundo Deportivo, la Juventus Turin s'est invitée dans les négociations et propose à Memphis Depay un meilleur salaire que le Barça.

Finalement resté à l'Olympique Lyonnais l'été dernier après avoir été un sérieux candidat au départ, Memphis Depay a su rester professionnel. Auteur de 20 buts en Ligue 1, l'ancien de Manchester a été le meilleur joueur de l'OL durant l'exercice 2020-21. Néanmoins, le Néerlandais a décidé de quitter le club libre de tout contrat.

Un choix motivé par une envie de viser plus haut, à savoir dans un top club européen. "Je veux montrer mes qualités dans le plus grand club possible, dans le plus grand championnat possible. Je suis prêt à passer un cap", avait ainsi expliqué Memphis Depay dans un entretien accordé à L'Equipe pour annoncer son départ.

La Juventus s'invite dans le dossier

Depuis, l'ancien de Manchester United suscite des convoitises. Pourtant annoncé tout proche du Barça, au même titre que son compatriote Georginio Wijnaldum, lequel va finalement s'engager en faveur du Paris Saint-Germain, il ferait aussi l'objet d'un intérêt prononcé venant de la Juventus Turin, selon Mundo Deportivo.

En effet, le club transalpin proposerait un salaire supérieur à l'international néerlandais, et la différence serait de l'ordre de 3 millions d'euros par saison. Pour sa part, le FC Barcelone a l'avantage de lui proposer une année de contrat supplémentaire. De quoi faire réfléchir le milieu offensif, actuellement concentré sur l'Euro 2020.

"Je vais me concentrer sur l'Euro, et je ne suis pas pressé. C'est une décision qui mérite d'être réfléchie. J'ai travaillé très dur pour en arriver là. Je n'aurais jamais pensé arriver en fin de contrat, mais c'est comme ça", avait-il déclaré, toujours pour L'Equipe. Âgé de 27 ans, Memphis Depay a deux belles offres sous la main.