Mercato : Kylian Mbappé redevient le joueur le plus cher du monde

Après sa prolongation de contrat, le Français est redevenu le joueur à la plus grande valeur marchande de la planète.

Selon l'enquête publiée ce lundi, par le Centre d'étude du sport (Observatoire du football CIES), l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est revenu en tête du classement des 100 joueurs ayant le plus de valeur marchande au monde après avoir renouvelé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025.

Mbappé retrouve son trône

Le champion du monde 2018 retrouve son trône qu'il avait perdu ses derniers mois en raison de sa situation contractuelle. Le fait d'arriver en fin de contrat et d'avoir moins d'un an restant sur son bail faisait chuter le prix de l'attaquant du PSG malgré son talent qui n'est plus à prouver et sa jeunesse qui en fait l'un des joueurs sur lesquels il est intéressant d'investir.

Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES, qui a créé un algorithme de valorisation des footballeurs lié à plusieurs paramètres, a en effet placé l'attaquant champion du monde 2018 à la première place de son classement, avec une valeur estimée à 205,6 M€ ! L'international français devance largement son dauphin, qui n'avait jamais été aussi bien placé : Vinicius Junior.

City et le Barça dominent ce classement

Unique buteur en finale de la Ligue des champions, le Brésilien a tout simplement explosé cette saison. Certes, le potentiel de l'ailier du Real Madrid a toujours été d'ordre public mais cette saison, Vinicius Junior s'est montré bien plus décisif que par le passé et a donc par conséquent vu sa valeur marchande augmenter, encore plus après son triomphe en Ligue des champions.

Vinicius Junior est évalué à 185,3M € et devance, à la surprise générale, Erling Haaland qui complète le podium. Transféré à Manchester City cet été et lié avec les Cityzens jusqu'en 2027, le Norvégien est pour sa part estimé à 152,6 M€. Deux clubs se démarquent dans ce top 10 : Manchester City et le FC Barcelone.

Les Sky Blues comptent au total trois membres de leur effectif dans ce classement. En plus d'Erling Haaland, Manchester City peut également compter sur la présence de Foden, 6e (124 M€), et Ruben Dias (9e, 109,6 M€). De son côté, le FC Barcelone voit son petit poulain, Pedri, le Golden Boy, apparaître dans ce classement au pied du podium, 4e (135,1 M€). Le club catalan qui compte également trois représentants voit Frenkie de Jong, 7e (112,5 M€) ; et Ferran Torres 10e (109,5 M€) accompagner Pedri.

Le top 10 des joueurs les plus cher de la planète :

1 -Kylian Mbappé - PSG: 205.6 millions d'€

2 - Vinícius Júnior - Real Madrid: 185.3 millions d'€

3 - Erling Haaland - Manchester City: 152.6 millions d'€

4 - Pedri - Barcelona: 135.1 millions d'€

5 - Jude Bellingham - Borussia Dortmund: 133.7 millions d'€

6 - Phil Foden - Manchester City: 124 millions d'€

7 - Frenkie de Jong - FC Barcelone : 112.5 millions d'€

8 - Luis Díaz - Liverpool: 110 millions d'€

9 - Rúben Dias - Manchester City: 109.6 millions d'€

10 - Ferrán Torres - FC Barcelone : 109.5 millions d'€