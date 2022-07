Mercato : Koulibaly révèle ce qui l'a poussé à rejoindre Chelsea

Un agent secret des Blues a aidé à convaincre l'international sénégalais de faire le grand saut à Stamford Bridge.

Kalidou Koulibaly a révélé que le milieu de terrain de Chelsea, Joringho, lui a envoyé un SMS pour lui demander s'il voulait rejoindre le club lorsque les Blues ont commencé à songer à le recruter - et que l'international italien a également devancé Edouard Mendy, compatriote et coéquipier avec le Sénégal de Koulibaly, au moment de prendre la température auprès de l'ancien défenseur de Naples.

Jorginho, agent de luxe de Koulibaly

Kalidou Koulibaly a été transféré en Premier League au début du mois, en tant que l'une des principales recrues de l'été. La star sénégalaise a révélé que le milieu de terrain Jorginho l'a aidé à comprendre que l'intérêt de Chelsea était réel - et qu'au moment où son compatriote, Edouard Mendy lui a demandé ce qu'il comptait faire, l'affaire était déjà conclue.

"Jorginho m'a en fait envoyé un texto et m'a demandé si je voulais venir à Chelsea !", a déclaré Koulibaly dans un entretien accordé au site web du club en revenant sur son chemin vers Stamford Bridge. "A l'époque, je n'étais pas sûr qu'ils me voulaient mais bien sûr, j'ai dit que je viendrais avec plaisir. C'était la même chose avec Edou [Mendy], il m'a posé la question et je lui ai dit que c'était déjà fait et que je le verrais bientôt !"

L'appel de Tuchel a été décisif

"Maintenant que je suis là, je suis vraiment heureux de commencer ce voyage passionnant. L'effectif a l'air génial avec un bon mélange de jeunes joueurs et de ceux qui ont plus d'expérience", a ajouté l'Allemand. La star sénégalaise a également révélé que le manager Tuchel a joué un rôle majeur pour le convaincre de son rôle avec les Blues, déclarant qu'il croit que l'Allemand est un "homme bon".

"C'est important pour moi qu'il m'ait appelé, qu'il m'ait dit ce qu'il attend de moi et tout ce qu'il m'a dit était parfait pour que je vienne à Chelsea", a-t-il ajouté. "Je suis vraiment heureux de travailler sous ses ordres. Je le connaissais depuis ses jours à Paris et il m'a appelé directement pour me demander si je voulais venir à Chelsea, et bien sûr la réponse était oui. C'est un homme bon, un très bon entraîneur et je suis impatient de travailler avec lui."

Le Sénégalais a exprimé sa satisfaction de rejoindre les Blues : "Je suis très heureux et excité d'être ici et de rejoindre l'équipe en Amérique. J'étais à Londres il y a quelques jours pour tout régler et maintenant je suis ici, je suis tellement excité de jouer pour ce club. Maintenant que je suis un joueur de Chelsea, je veux juste remercier tout le monde pour avoir rendu cela possible. Le personnel, l'entraîneur pour m'avoir voulu et tous les garçons pour m'avoir fait sentir si bien accueilli. Je me sens déjà chez moi".