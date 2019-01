Mercato - Kostas Mitroglou poussé vers la sortie à l'OM ?

L'attaquant marseillais n'est pas retenu dans le groupe pour affronter Saint-Étienne ce soir. Rudi Garcia lui reproche son manque d'implication.

Les problèmes au poste d'avant-centre continuent du côté de l'OM. Trois jours après avoir titularisé Lucas Ocampos en pointe dans un match crucial au Vélodrome contre Monaco (1-1), Rudi Garcia a décidé de se passer à nouveau des services de Kostas Mitroglou, qui ne fera pas le déplacement avec le groupe ce soir, à Saint-Etienne.

L'entraîneur olympien ne cache plus son agacement face au manque d'investissement de certains joueurs, comme il l'a dit en conférence de presse, hier. "Pour moi ce n'était pas concevable d'aligner mes attaquants de pointe parce qu'ils n'avaient pas assez de confiance pour évoluer dans ce contexte-là. Il faut tenir compte de la confiance des joueurs et de leur implication, on a besoin de courir défensivement aussi en ce moment", a déclaré l'ancien coach de Lille. Dans son viseur Valère Germain, entré en fin de match dimanche et Kostas Mitroglou, resté sur le banc.

Vers un départ en janvier ?

Ce n'est un secret pour personne que les dirigeants marseillais cherchent à recruter un avant-centre le plus tôt possible. La principale piste se nomme toujours Mario Balotelli. Une arrivée qui nécessite d'alléger la masse salariale du club, ce que permettrait en partie le départ de Mitroglou, qui fait partie des salaires les plus importants du club (plus de 300.000 euros par mois). À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

Peu convaincant depuis son arrivée sur la Canebière à l'été 2017, Mitroglou est encore moins utilisé cette saison par Rudi Garcia. Il n'a pris part qu'à 19 rencontres depuis début août, pour seulement trois buts inscrits. La dernière qu'il a dépassé les 45 minutes de jeu sur un même match de Ligue 1, c'était le 7 octobre dernier, contre Caen. Il avait marqué (9e journée, victoire 2-0).