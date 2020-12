Mercato - Koke aimerait convaincre Messi de rejoindre l'Atlético

La course pour obtenir la signature de Lionel Messi, en fin de contrat à Barcelone à l'issue de la saison, est bel et bien lancée.

Koke, capitaine de l'Atlético de Madrid, a accordé une interview au journal As, dans laquelle il a parlé de la situation actuelle de l'équipe rouge et blanche à la veille du derby de Madrid ce week-end.

Le milieu de terrain espagnol a également évoqué le cas de Lionel Messi. Interrogé sur l'hypothétique et utopique possibilité de convaincre un jour Messi de porter le maillot des Colchoneros, le capitaine de l'Atlético de Madrid a avoué qu'il se demandait souvent comment il serait possible de convaincre l'Argentin.

"Ce garçon est bon, oui, il est bon (rires). C'est difficile. Leo a fait sa carrière à Barcelone, il sera difficile de le faire sortir de là, a-t-il déclaré, avant de poursuivre sa réflexion : "Pourquoi pas à l'Atlético ? Parfois, en parlant avec des amis, nous rions beaucoup et nous nous demandons : 'Comment convaincriez-vous Messi de l'amener à l'Atlético', s'est-il demandé à voix haute.

Selon le joueur de l'Atléti, "l'aspect économique est difficile car on ne peut pas payer le salaire qu'il gagne à Barcelone. En lui lançant le sujet de la , si nous n'avons pas de Ligue des champions, peut-être qu'il pourrait être convaincu de venir. On ne sait jamais. Les joueurs sont souvent regardés pour leur envie de gagner des choses et des choses que, peut-être, dans les clubs, ils n'ont pas pu gagner."

L'article continue ci-dessous

Enfin, il a commenté : "Peut-être qu'en lui parlant de Luis Suarez, je peux le convaincre. C'est du football, nous avons une grande équipe, les joueurs que nous avons sont spectaculaires et nous espérons que ce sera la grande année de la Ligue des champions pour l'Atlético."

Messi reste absolument concentré pour finir la saison de la meilleure façon possible avec son équipe, le , avec lequel il a un contrat jusqu'au 30 juin 2021. A partie du 1er janvier, le crack argentin sera libre de négocier avec n'importe quel club, s'il le souhaite.

Le feuilleton de l'avenir de la Pulga n'a donc pas finide faire parler, lui qui avait informé le club catalan de ses envies de départ ses été, avant de se retracter face à la position de sa direction.