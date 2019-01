Mercato - Klopp pense que Liverpool va recruter cet hiver

L'entraîneur des Reds se retrouve avec peu d'options au poste de latéral droit et pourrait être contraint de se renforcer avant la fin du mercato.

Jurgen Klopp a admis que Liverpool pourrait être forcé de recruter lors de ce mercato hivernal, notamment en défense. Les Reds apparaissaient pourtant bien pourvus dans ce secteur de jeu il y a quelques semaines. Nathaniel Clyne a même été prêté à Bournemouth.

Depuis, une série de blessures et de suspensions ont compliqué la situation. Une série poursuivie ce week-end, avec l'expulsion de James Milner, lors de la victoire des Reds contre Crystal Palace (4-3).

Rafa Camacho, qui a fait ses débuts en Premier League contre les Eagles, est désormais le seul latéral droit de formation de l'équipe, à seulement 18 ans et avec une expérience limitée.

Klopp a admis devoir prendre une décision pour remédier à la situation. "C'est un problème très dificile. Je peux imaginer ce que les gens pensent de la situation, mais vous devez prendre des décisions au moment où elles se présentent sur la table. C'est pourquoi Clyne n'est plus là. A ce moment-là nous avions plein d'options, mais nous ne les avons plus pour nos prochains matches."

"Trent [Alexander-Arnold] s'est blessé. Il sera de retour rapidement, mais je ne sais pas si ce sera suffisant pour le prochain match. Peut-être le match suivant [à West Ham]. Nous pensons tous que c'est possible, mais nous devons attendre et ne prendre aucun risque. Nous devons faire le nécessaire dans cette situation."

L'Allemand a ensuite ajouté : "Dîtes-moi un joueur qui peut jouer arrière droit, et à d'autres postes, mieux que nos joueurs actuels, comme Rafa ? Au fait, après l'entraînement Ki-Jana [Hoever] s'est légèrement blessé également, pas très sérieusement et il devrait être là pour le match de Leicester, mais se sont des choses qui arrivent."

"Crystal Palace, évidemment, avait trois gardiens et tout allait bien, et l'instant d'après, ils n'en ont plus qu'un. Doivent-ils acheter un nouveau gardien ? Je ne suis pas sûr. Nous devons utiliser les joueurs que nous avons à disposition et c'est ce que nous essayons de faire."

Avant l'entrée en jeu de Camacho suite à l'expulsion de Milner contre Palace, le Brésilien Firmino avait dépanné comme latéral droit. "Ce n'était pas la meilleure solution", a admis Klopp. "C'était un peu une surprise, bien sûr, mais nous avons dû réagir rapidement et Bobby a commencé défenseur central, je me suis souvenu de cela au moins, mais évidemment, c'est difficile."

"Nous aurions pu faire plusieurs choses, faire entrer Alberto [Moreno] ou Rafa de suite, mais nous devions défendre sur [Wilfried] Zaha avec deux ou trois joueurs de toute façon et Bobby est un joueur très intelligent."