Mercato - Kevin-Prince Boateng rejoint la Fiorentina (officiel)

Après un prêt au FC Barcelone où il n'a quasiment pas joué, Kevin-Prince Boateng retourne en Italie, où il s'est engagé avec la Fiorentina.

Kevin-Prince Boateng est le premier renfort majeur de la cet été. Après quelques mois passés à Barcelone, l'international ghanéen a décidé de retourner en et de quitter pour s'engager avec la Viola.

L'annonce a été officialisée par le club sur son site officiel "L'ACF Fiorentina annonce avoir racheté les droits de performance sportive du joueur Kevin Prince Boateng à l'US Sassuolo Calcio". Un transfert intéressant pour le club qui souhaite retrouver son meilleur niveau, après un exercice 2018-19 compliqué où la Fiorentina a terminé à la 16ème place.

@KPBofficial è un calciatore viola!

Leggi il comunicato https://t.co/fX3CRlUD33#QuestaèFirenze#ForzaViola pic.twitter.com/ocorEPP7Yd

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2019

Né en 1987, Boateng s'est dit enthousiasmé par cette nouvelle aventure. "Je suis très heureux d'être ici, j'ai choisi la Fiorentina parce qu'elle me voulait vraiment et pour le projet que le club d'Alto m'a montré. La Fiorentina a tout fait pour que je sois à Florence et cela a été très important pour moi"

Arrivé en Italie pour la première fois en 2010, Boateng a joué à Milan jusqu'en 2013 et à nouveau en 2015/2016 avant partir vers l' et en . Au cours de l'été 2018, son arrivée à Sassuolo, et son prêt vers Barcelone, n'ont pas été concluant.