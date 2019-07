Mercato - Juventus : Maurizio Sarri réclame plus de renforts

Après la défaite face à Tottenham (2-3) en ICC, l'entraîneur de la Vieille Dame souhaite étoffer son effectif notamment à certains postes.

Buffon, Demiral, De Ligt, Luca Pellegrini, Rabiot et Ramsey ne suffisent pas à Maurizio Sarri qui, après la défaite contre (2-3) en International Champions Cup, maintient l'idée que la doit encore plus se renforcer en vue de la saison à venir.



En effet, à la fin du match disputé à Singapour, l’entraîneur de la Juventus n’excluait pas d’autres achats. Sarri a également souligné les nombreux joueurs restants à Turin en raison d’une blessure ou absents en raison d’engagements récents avec les équipes nationales.

"Notre effectif est très large dans certains domaines et limité dans d'autres"

"Il y a sept blessés et cinq éléments qui doivent revenir. Parmi ces douze, il y a des joueurs qui peuvent devenir importants pour nous. Je peux cependant dire que notre effectif est très large dans certains domaines et limité dans d'autres".



Il est évident, par exemple, qu’au milieu du terrain au moins un joueur entre Khedira et Matuidi doit nécessairement partir alors que, dans le rôle de latéral droit les seules options disponibles pour Sarri sont Cancelo et De Sciglio. Le technicien, cependant, comme déjà à l'époque de , compte entièrement sur la direction pour compléter l'équipe.



"Je ne veux pas trop m'occuper de la campagne de transfert et je pense que c'est bien ainsi car j'ai une vision plus en retrait que celle des dirigeants." En bref, le message est passé à Paratici qui devra donner à Sarri les renforts demandés. Le marché des transferts de la Juventus n'est pas encore terminé, loin de là.