Mercato - Juventus, le départ probable de Paulo Dybala confirmé par son frère

L'attaquant argentin devrait quitter la Vieille Dame selon son entourage. Son nom a notamment été cité du côté de l'Atlético pour remplacer Griezmann.

L'avenir de Paulo Dybala devrait s'inscrire loin de la et de Turin si l'on croit sa famille. Invité de l'émission 'Futbolemico', Gustavo Dybala, son frère, a indiqué que l'attaquant argentin était bien sur le départ cet été avec le mercato estival.

"Il y a beaucoup de chances que Paulo quitte Turin, il a besoin de changer. Il était très à l'aise en et maintenant il ne l'est plus, comme beaucoup d'autres joueurs de la Juventus...", a indiqué le frère de Paulo Dybala mercredi soir.

Auteur de cinq buts et de six passes décisives depuis le début de la saison, la Joya a été placée de plus en plus sur le banc au fil de la saison par Massimiliano Allegri, qui n'a pas réussi à l'associer à Cristiano Ronaldo.

"Il n'a aucun problème avec Cristiano Ronaldo"

"En dehors du terrain, il n'a aucun problème avec Cristiano Ronaldo. Les problèmes sont sur le terrain et Paulo est jeune", a affirmé Gustavo Dybala au sujet de sa relation avec le quintuple Ballon d'Or.

L'ancien joueur de Palerme pourrait ainsi rebondir à l' , qui s'apprête à perdre Antoine Griezmann dont le départ a été officialisé il y a deux jours. D'après la Gazzetta dello Sport, le nom de l'attaquant argentin aurait été inscrit dans la liste des joueurs convoités par les Colchoneros.