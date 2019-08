Mercato - Juventus : Joao Cancelo intéresse Man City, Danilo a été proposé dans la transaction

Paratici s'est entretenu avec Manchester City pour Joao Cancelo. Le club anglais voudrait faire un échange avec Danilo et un ajustement économique.

Alors qu'un échange entre Paulo Dybala et Romelu Lukaku a été évoqué, le directeur technique de la ,Fabio Paratici, a également évoqué la situation de Joao Cancelo lors de son voyage pour le marché des transferts en .

Le Portugais restent dans la ligne de mire de , qui milite pour un début concret des négociations avec la Juventus. Les Bianconeri considèrent que Joao Cancelo représente environ 55 millions d'euros, mais les Citizens souhaitent inclure le Brésilien Danilo dans la transaction en contrepartie.

Selon nos informations, il est possible qu'un échange Cancelo-Danilo, en plus d'un ajustement économique en faveur de la Juventus estimé entre 20 et 25 millions, soit proposé dans les prochaines heures. Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, est à la manoeuvre dans ce dossier.

Reste à savoir maintenant quelles sont les intentions de la Juventus et en particulier du coach Maurizio Sarri, qui jouera également un rôle clé dans l’avenir de Dybala. Une chose est sûre, le mercato turnois s'annonce encore très actif.