Mercato - Juventus : Gonzalo Higuain est toujours à vendre

Malgré son but contre Tottenham en International Champions Cup, l'attaquant argentin n'entre pas dans les plans de la Vieille Dame pour 2019-2020.

Le but contre ne sera pas suffisant pour que Gonzalo Higuain reste à la . Buteur dimanche lors de la rencontre d'International Champions Cup, l'attaquant argentin n'a pas pu empêcher la défaite des siens contre les Spurs (2-3).



La ligne Juventus ne change pas: Gonzalo Higuain a peu de chances de jouer la saison prochaine du côté de Turin et reste donc sur le marché. À la base du choix, des raisons économiques et personnelles ont été réitérées au joueur par Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame.



La destination la plus probable, selon 'Il Corriere dello Sport', était et reste l'AS Rome. Les Giallorossi ont ciblé l'attaquant argentin depuis plusieurs semaines et espèrent toujours le convaincre, notamment sur le plan salarial, avec 4,5 millions d'euros annuels proposés à l'heure actuelle.

Le nœud reste à présent l'indemnité de départ que Pipita attend de la Juventus pour vider définitivement son casier et renoncer à l'engagement actuel de près de 7 millions d'euros par saison.