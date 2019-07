Mercato - Juventus : Adrien Rabiot passe sa visite médicale

Adrien Rabiot sera très prochainement un nouveau joueur de la . Le transfert est déjà bouclé mais le milieu terrain passe actuellement des examens médicaux à la J Medical, la clinique de la Juventus, ce lundi. Une visite médicale indispensable pour procéder à l'officialisation qui devrait avoir lieu les prochaines heures.

Rabiot s'est envolé de Paris et a atterri hier après-midi à l'aéroport de Caselle. Une nouvelle destination pour l'international français, prêt à s'engager à la Juventus avec un contrat de cinq ans et un salaire net de 7 millions d’euros par saison.

.@Adriien_Rabiiot📍is here for his Juventus Medical! pic.twitter.com/LZKCDM1IFn