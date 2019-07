Mercato - Juve : Gonzalo Higuain voudrait rejoindre l’Atletico Madrid !

De retour à la Juventus après son prêt à Chelsea, Gonzalo Higuain voudrait rejoindre l’Atletico Madrid.

C’est désormais officiel : disposait d’une option d’achat pour Gonzalo Higuain (31 ans), prêté par la aux Blues lors des six derniers mois, mais le club londonien a décidé de ne pas la lever. L’Argentin fait donc son retour chez la Vieille Dame mais, selon Tuttosport, il ne voudrait pas y rester. Pour une raison très simple : sa place dans le onze de départ n’est pas garantie malgré l’arrivée de Maurizio Sarri, son ancien coach à et en , au poste d’entraîneur.

Higuain ne rebondira pas en

Dans un premier temps, l’hypothèse d’un nouveau prêt vers l’ a circulé, mais le frère et agent d’Higuain, Nicola, a démenti la nouvelle sur Twitter. "Gonzalo ne jouera pas dans un autre club italien que la Juventus. Il lui reste encore deux années de contrat et elles seront respectées. Bon dimanche à tous", a-t-il déclaré sur le réseau social afin de répondre aux rumeurs concernant "Pipita", effectivement sous contrat jusqu'en 2021.

L'article continue ci-dessous

Porte fermée, donc ? Pas vraiment. Ce lundi, Tuttosport a confirmé les rumeurs de départ via un journaliste argentin, très ami avec la famille Higuain : Diego Borinsky. Selon ses dires, le prochain club du buteur pourrait très bien être l’Atletico Madrid, qui s'apprête à recruter Joao Felix en provenance du Benfica lors de ce mercato, mais s’apprête à perdre Antoine Griezmann, qui devrait rejoindre le .

Simeone l’adore !

Cela respecterait en partie les dires de l’agent d’Higuain, qui affirmait que son frère n’évoluerait pas dans un autre club de . Mais en , la porte serait donc ouverte. Reste à savoir ce qu’en pense l’Atletico. Diego Simeone, le coach argentin des Colchoneros, n’a jamais caché son admiration pour son compatriote, et il serait déterminé à en faire le nouvel homme fort de son attaque, d’autant plus qu’Alvaro Morata, prêté lors des six derniers mois, pourrait finalement rester à Chelsea.

À combien pourrait se chiffrer une éventuelle transaction ? Selon le site spécialisé Transfermarkt, "Pipita" vaut aujourd’hui 35 millions d’euros. Une somme largement dans les cordes de l’Atletico. Mais son salaire, à hauteur de 7,5 M€ par an, pose problème. Les Colchoneros ont donc deux solutions : soit ils s’arrangent avec la Juventus pour un nouveau prêt payant, soit Higuain accepte de baisser ses émoluments. Réponse dans les prochaines semaines.