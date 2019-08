Mercato - Juanfran rejoint Dani Alves à Sao Paulo

Après huit saisons sous le maillot de l'Atlético, le latéral droit va poursuivre sa carrière au Brésil, où il retrouvera notamment l'ancien du Barça.

Dani Alves pourrait avoir de la concurrence pour le poste de latéral droit du côté de Sao Paulo. En effet, l'ancienne star de Barcelone, qui n'a pas prolongé son contrat après deux saisons au PSG, va être rejoint au par son compatriote Juanfran.

Après huit saisons couronnées de succès sous le maillot de l'Atlético, qui a connu l'une des meilleures périodes de son histoire depuis l'arrivée de Simeone - marquée par le titre en 2014 et deux finales de notamment -, le latéral a décidé de quitter la à 34 ans.

"Juanfran va relever le défi de jouer en Amérique du sud, de participer au championnat brésilien et connaître l'atmosphère incroyable du stade Morumbi", a déclaré le club dans un communiqué. Le joueur s'était pourtant vu proposer une prolongation à Madrid, qu'il a finalement décliné pour traverser l'Atlantique.

"Je suis né, ai grandi et joué toute ma vie en . Je veux vivre ce rêve de jouer au Brésil", a-t-il déclaré.

S'ils peuvent apparaître comme futurs concurrents, les deux joueurs offrent toutefois des qualités assez différentes. Là ou Alves est davantage reconnu pour ses qualités offensives, Juanfran est plus rigoureux dans son rôle défensif. L'ancien parisien a d'ailleurs régulièrement évolué un cran plus haut sous le maillot rouge et bleu ces derniers mois, voire dans le milieu de terrain.

Si Alves a signé jusqu'en décembre 2022, le contrat de Juanfran ne porte que sur un an et demi, soit jusqu'à fin 2020. Les deux joueurs tenteront de faire passer un cap à Sao Paulo, actuel cinquième du championnat auriverde, huit points derrière le leader Santos. Les deux équipes vont d'ailleurs s'affronter samedi pour un choc.