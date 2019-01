Mercato - Josh Maja (Sunderland) va s'engager avec les Girondins de Bordeaux

Comme indiqué par l'Équipe, le jeune attaquant nigérian (20 ans) va rejoindre Bordeaux pour quatre millions d'euros. Il était en fin de contrat.

Les nouveaux propriétaires américains ont-ils été hypés par le documentaire "Sunderland Til' I Die" disponible sur Netflix depuis plus d'un mois ? Alors que les Girondins finalisent la venue de Raoul Bellanova (18 ans, AC Milan), un autre jeune talent à fort potentiel va rejoindre le club bordelais mais dès cet hiver. Josh Maja va bien s'engager avec la formation classée 10e en Ligue 1.

Comme indiqué par l'Équipe, le jeune attaquant nigérian de Sunderland (20 ans) va s'engager pour quatre ans et demi avec les Girondins. Il était en fin de contrat avec les Black Cats. Le montant de l'opération est de quatre millions d'euros selon plusieurs sources.

Les contours du projet des nouveaux propriétaires sont assez clairs, avec le recrutement de jeunes talents à fort potentiel. Josh Maja, 20 ans et 15 buts en League One (D3 anglaise) est attendu à Bordeaux. Transfert estimé à 4 millions d’euros. Bien vu @EmeryTaisne https://t.co/1W9WBIFO2h — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) 23 janvier 2019

Celui qui a inscrit 15 buts cette saison en League One (troisième division anglaise) était également dans le viseur de deux formations de Premier League, Tottenham et Everton mais aussi d'Aston Villa (Championship). Josh Maja a ainsi contacté Samuel Kalu, son compatriote, pour prendre la température à propos des Girondins et de leur situation sportive. L'ailier international nigérian a vivement recommandé le club au jeune attaquant des Black Cats.